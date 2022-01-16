Дибала вместо празднования гола демонстративно бросил недовольный взгляд в сторону ложи руководителей «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не стал праздновать свой гол в матче 22 тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:0), сообщает Football Italia.

Вместо празднования гола 28-летний аргентинец демонстративно бросил недовольный взгляд в сторону ложи руководителей «Ювентуса».

Нападающий до сих пор не может договориться с туринским клубом о новом контракте, который истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за туринцев.