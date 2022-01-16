Иммобиле высказался о критике в свой адрес

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после матча 22-го тура серии А против «Салернитаны» (3:0) высказался о критике его лидерства в сборной Италии.

В матче против «Салернитаны» он оформил дубль.

«В моем резюме говорится, что на Евро я забил два гола, 140 — в серии А за «Лацио», стал чемпионом Европы, получил «Золотую бутсу» и трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата. По-моему, спорить не о чем, все говорит само за себя», — цитирует игрока DAZN.

В этом сезоне 31-летний итальянец провел 18 матчей в серии А, забил 17 голов и сделал 2 голевые передачи. «Лацио» с 35 очками идет на 6-м месте в таблице.