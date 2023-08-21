Дибала объяснил, почему не покинул «Рому» этим летом

Нападающий сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала рассказал, почему не захотел продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

«Меня все устраивает в Риме, поэтому я отказался от этого предложения. Ко мне в «Роме» очень хорошо относятся. В клубе мне хорошо во всех направлениях», — цитирует форварда Calciomercato.

29-летний игрока перешел в «Рому» в 2022 году, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента. Его контракт с «волками» рассчитан до середины 2025 года. Игроком интересовались клубы Саудовской Аравии.