Нападающий Эль-Шаарави находится в сфере интересов «Аталанты»

«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Стефану Эль-Шаарави, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

29-летний вингер имеет действующий контракт с «Ромой», рассчитанный до июня 2023 года, однако не имеет твердого места в основном составе.

В прошлом сезоне Эль-Шаарави забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.