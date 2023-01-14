Ди Лоренцо отметил работу Спаллетти после разгрома «Ювентуса»

Защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо подвел итоги победного матча серии А против «Ювентуса» (5:1).

«Невероятная победа, мы сыграли в фантастической обстановке, и такая сплоченность команды должна позволить нам далеко пойти в этом сезоне. В происходящем с нам большая заслуга тренера, с которым мы работаем в последние полтора года», — цитирует ли Лоренцо calcionapoli1926.it.