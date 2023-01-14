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Сегодня, 09:46

«Интер» планирует обсудить новый контракт с Джеко в феврале

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эдин Джеко.
Фото Global Look Press

«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба планирует провести новую встречу с агентом 36-летнего боснийца в феврале. «Нерадзурри» готовы предложить футболисту соглашение до конца июня 2024 года с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов.

Джеко выступает за «Интер» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт форварда с клубом действует до конца июня 2023 года.

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити

П2

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1.93

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22%

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

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22%

1.84

19%

1.57
Эдин Джеко
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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Наполи – Ювентус
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14.01 17:00
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 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
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