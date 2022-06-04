«Ювентус» может купить Кулибали летом у «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали является основной целью «Ювентуса» этим летом, сообщает Corriere dello Sport.

«Барселона» тоже интересуется футболистом, но трудность возникает в том, что «Наполи» хочет заработать на продаже своего игрока, контракт которого истекает летом следующего года.

Таким образом, за 30-летнего Кулибали будут вести борьбу «Барселона» и «Ювентус», однако, уже сейчас итальянский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.

Действующий договор 30-летнего сенегальца с «Наполи» рассчитан до 2023 года. Он является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 6 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.