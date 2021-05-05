Дель Пьеро, Вьери, Де Росси и другие бывшие звезды итальянского футбола записались на тренерские курсы

Ряд бывших звезд итальянского футбола поступили на тренерские курсы с целью получения лицензий категорий B и A, сообщает Football Italia.

Среди прочих на курсы записались Алессандро Дель Пьеро, Даниеле Де Росси, Кристиан Вьери, Алессандро Матри, Иньяцио Абате, Риккардо Монтоливо, Джампаоло Паццини и Давид Писарро. Курсы проводятся на территории базы в Коверчано, успешно сдавшие экзамены получат тренерские лицензии УЕФА категории B и A.

Это позволит им работать тренерами в молодежных командах, а также возглавлять любые женские и мужские команды до cерии С. Они также могут работать ассистентами главного тренера в клубах cерии А и cерии В.