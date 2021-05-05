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В Италии игрока дисквалифицировали на 10 матчей за расизм

21:09
Микеле Маркони. Фото Instagram
Микеле Маркони. Фото Instagram
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Форвард «Пизы» Микеле Маркони получил дисквалификацию на 10 матчей за расизм в отношении игрока «Кьево» Джоэла Оби в матче серии В (2:2), сообщает Football Italia 5 мая.

Инцидент произошел 22 декабря прошлого года. После первого слушания дела в марте Маркони был признан невиновным, но затем появились новые доказательства, которые привели к изменению решения.

Ранее «Кьево» опубликовал заявление, в котором утверждал, что Маркони в разговоре с Оби упоминал «восстание рабов». Это подтверждал и сам нигерийский футболист веронского клуба.

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