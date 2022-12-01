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Сегодня, 19:08

Дель Пьеро прокомментировал слухи о работе в «Ювентусе»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро прокомментировал информацию о том, что он может стать вице-президентом туринского клуба.

«Ювентус» — часть моей жизни, я всегда буду связан с цветами этого клуба. Как и все фанаты, я внимательно слежу за ситуацией.

Настало время еще больше стать «ювентини». Так что я считаю правильным не комментировать некоторые новости и слухи», — написал дель Пьеро в социальных сетях.

Алессандро дель Пьеро выступал в составе «Ювентуса» с 1993-го по 2012 год. В настоящее время онживет в Лос-Анджелесе и работает телевизионным экспертом.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также может вернуться в туринский клуб и занять одну из руководящих должностей.

Совет директоров итальянского футбольного клуба ушел в отставку 28 ноября.

 

Алессандро Дель Пьеро
ФК Ювентус
0
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