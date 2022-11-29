Кьеллини может вернуться в «Ювентус» на руководящую должность

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может вернуться в туринский клуб и занять одну из руководящих должностей, пишет журналист Николо Скира.

38-летний футболист в этом сезоне выступал в «МЛС» за «Лос-Анджелес».

Ранее «Ювентус» сообщила, что совет директоров итальянского футбольного клуба ушел в отставку.

Покинул итальянский гранд и президент клуба Андреа Аньелли. Также в отставку подал вице?глава туринцев Павел Недвед. Управляющий директор Маурицио Арривабене останется в клубе до формирования нового совета директоров.

Кьеллини провел за «старую синьору» 561 матч во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач. С «Ювентусом» игрок завоевал 19 трофеев, в том числе девять скудетто и пять Кубков Италии.