Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе. Причина не в коронавирусе

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе. Чемпион мира-2006 рассказал, что причина госпитализации — камни в почках.

«Не могу поверить, что что-то маленькое, всего 3 миллиметра, может причинять такую боль», — написал Дель Пьеро в Instagram. Сфотографировался футболист в защитной маске, но заметил, что носит ее исключительно в качестве мер предосторожности.