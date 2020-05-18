Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе. Причина не в коронавирусе

00:04
Алессандро Дель Пьеро. Фото Instagram
Алессандро Дель Пьеро. Фото Instagram
Теги:

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе. Чемпион мира-2006 рассказал, что причина госпитализации — камни в почках.

«Не могу поверить, что что-то маленькое, всего 3 миллиметра, может причинять такую боль», — написал Дель Пьеро в Instagram. Сфотографировался футболист в защитной маске, но заметил, что носит ее исключительно в качестве мер предосторожности.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир