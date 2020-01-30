Де Росси загримировался и тайно посмотрел матч «Рома» — «Лацио» с болельщиками
09:16
Бывший полузащитник «Ромы» Даниеле Де Росси посмотрел матч чемпионата Италии против «Лацио» на трибуне вместе с болельщиками. Для этого 36-летний хавбек старательно загримировался.
Римское дерби завершилось вничью — 1:1.
Де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении почти всей карьеры футболиста — с 2002 по 2019 год. Последние полгода он провел в аргентинском «Бока Хуниорс», а в январе завершил выступления.
Daniele De Rossi disguised himself so he could watch the Rome derby in the stadium with the Roma ultras without being noticed ??— Goal (@goal) January 29, 2020
? Instagram: sarahfelberbaum pic.twitter.com/Y87Ilo910O
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