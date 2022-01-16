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Де Лигт: «Ювентусу» не хватало Роналду в начале сезона. Он забивал, даже когда имел лишь один момент»

Де Лигт заявил, что «Ювентусу» не хватало Роналду в начале сезона
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался об игре туринской команды в сезоне-2021/22.

 

«Ювентусу» не хватало Роналду в начале сезона, — приводит слова де Лигта Tuttosport со ссылкой на Sky Sport Italia. — Он забивал, даже когда имел лишь один момент. У нас нет бомбардира, забивающего 30 мячей за сезон. Но сейчас проявляют себя другие футболисты, который также способны забивать. Они должны взять роль Криштиану на себя».

36-летний португалец перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах за английскую команду.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2022/01/15-88910605/juve_de_ligt_ronaldo_ci_e_mancato_ma_ora_abbiamo_dybala_

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