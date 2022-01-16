Гендиректор «Дженоа» объяснил отставку Шевченко с поста главного тренера команды

Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс объяснил отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера команды.

«Мы много разговаривали с Шевченко, общение не было проблемой, — приводит слова Шпорса La Gazzetta dello Sport. - К сожалению, улучшений в игре «Дженоа» не произошло, а результаты так и не пришли. В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с «Фиорентиной». Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое. Мы были честны и открыты с Андреем».

15 января «Дженоа» объявил об отставке Шевченко с поста главного тренера. Украинец возглавил генуэзский клуб в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.