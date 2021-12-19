Де Лигт: «Я всегда хочу побеждать. Можно ошибиться, но психология победителя должна работать всегда»
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.
«Мы отлично сыграли, у «Болоньи» почти не было шансов, но мы должны поработать над своей атакой. Я всегда хочу побеждать и делаю все возможное ради победы. Иногда я злюсь, потому что не понимаю футболистов, у которых другой менталитет. Да, можно где-то допустить ошибку, но психология победителя должна быть всегда», — приводит Football Italia слова де Лигта.
«Ювентус» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 31 очком в 18 матчах.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/de-ligt-i-get-angry-at-wrong-juventus-mentality/
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