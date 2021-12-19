Видаль может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Football Italia.
По информации источника, 34-летний чилиец хочет получать больше игровой практики и рассчитывает поработать с главным тренером «шпор» Антонио Конте, под руководством которого выступал в «Ювентусе» и «Интере».
В сезоне-2021/22 Видаль провел 16 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/inter-bench-warmer-vidal-to-reunite-with-conte-at-tottenham/
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