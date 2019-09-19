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Де Лигт выбрал «Ювентус», а не «Барселону» из-за денег

19:44
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Защитник «Ювентуса» Маттейс-де Лигт выбрал туринский клуб из-за итальянского налогообложения, утверждает генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау. Долгое время каталонцы были фаворитами на игрока, но не договорились по условиям личного контракта.

— Мы сделали ему предложение, но он предпочел перейти в «Ювентус», где итальянское налогообложение позволяет ему получать более высокую чистую зарплату, — цитирует Грау Football Italia.

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