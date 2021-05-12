«Тоттенхэм» и «Лестер» интересуются Симоне Индзаги
16:36
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги попал в сферу интересов двух английских клубов. Итальянским специалистом интересуются «Тоттенхэм» и «Лестер», сообщает Calciomercato 12 мая.
Текущее соглашение Индзаги с римским клубом истекает истекает в июне, а сам тренер еще не договорился с клубом о новом котракте.
Официальных предложений от английских клубов пока не поступало, однако и «шпоры», не имеющие постоянного главного тренера, и «Лестер», на случай ухода Брендана Роджерса, рассматривают вариант с приглашением Индзаги.
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