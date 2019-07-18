Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает Corriere di Torino, 41-летний француз был остановлен полицией в Турине. По данным источника, экс-футболист согласился пройти тест на алкоголь только через час после задержания. Кроме того, он был штрафован.

Трезеге выступал за "Ювентус" с 2000 по 2010 год, он – рекордсмен туринской команды по количеству забитых мячей (171).

В составе сборной Франции Трезеге стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также забил 34 гола за 71 матч. ​