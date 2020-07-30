Дату начала сезона-2020/21 в серии А утвердят 3 августа

Президент серии А Паоло Даль Пино считает, что предварительная дата старта чемпионата, 12 сентября, не позволит игрокам как следует отдохнуть, сообщает Corriere dello Sport.

Заседание ассамблеи серии А, на котором должен быть утвержден календарь чемпионата-2020/21, состоится в Милане в понедельник, 3 августа. Трансферное окно в Италии откроется 1 сентября.

Ранее сообщалось, что сезон-2020/21 в АПЛ и ла лиге планируют начать 12 сентября, а в бундеслиге — 18 сентября.