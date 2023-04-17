Данило оценил проблемы «Ювентуса» в этом сезоне

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал, что думает о проблемах своей команды после поражения в матче с «Сассуоло» (0:1).

«Мы должны продолжать делать то, что делали весь сезон. Нужно сосредоточиться на игре — нам явно есть, о чем подумать. Очень неприятно проигрывать, но мы должны изменить наше мышление», — цитирует бразильца DAZN.

31-летний футболист провел в этом сезоне серии А 30 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста. «Ювентус» идет на 7-м месте турнирной таблицы.