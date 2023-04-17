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Данило оценил проблемы «Ювентуса» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Защитник «Ювентуса» Данило рассказал, что думает о проблемах своей команды после поражения в матче с «Сассуоло» (0:1).

«Мы должны продолжать делать то, что делали весь сезон. Нужно сосредоточиться на игре — нам явно есть, о чем подумать. Очень неприятно проигрывать, но мы должны изменить наше мышление», — цитирует бразильца DAZN.

31-летний футболист провел в этом сезоне серии А 30 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста. «Ювентус» идет на 7-м месте турнирной таблицы.

Данило Луис да Силва (Данило)
ФК Ювентус
0
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3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
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6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
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8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
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 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
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