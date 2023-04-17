Хесе Родригес прокомментировал свой первый гол за «Сампдорию»

Нападающий «Сампдорию» Хесе Родригес прокомментировал свой первый гол за команду в матче с «Лечче» (1:1).

«Это очко мало что значит на самом деле. Нам отчаянно нужны по три очка в каждом матче. Но сейчас остается надеяться только на следующий раз», — цитирует Родригеса ITASportPress.

В этом сезоне футболист провел 8 матчей в серии А, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

«Сампдория» занимает 20-е место в чемпионате Италии, набрав 16 очков.

