«Фиорентина» проиграла «Црвене Звезде» в товарищеском матче

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«Црвене Звезде» обыграла «Фиорентину» в товарищеском матче со счетом 5:0.

Российский нападающий флорентийского клуба Александр Кокорин провел всю игру на скамейке запасных.

Следующий товарищеский матч «Фиорентина» проведет 1 августа против «Гроссето». «Црвена Звезда» 30 июля в 1-м туре чемпионата Сербии сыграет с клубом «Войводина».