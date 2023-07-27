«Ювентус» хочет убедить «Челси» отдать Лукаку в аренду
«Ювентус» по-прежнему хочет приобрести форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает The Times.
По данным источника, итальянский клуб пытается убедить «синих» отдать бельгийца в аренду с возможностью выкупа.
Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба заявили, что они против перехода 30-летнего игрока.
22 июля сообщалось, что Лукаку извинился перед «Интером» за переговоры с «Ювентусом».
Минувший сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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15
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16
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17
|Верона
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18
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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|19:30
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Сассуоло – Аталанта
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Лечче – Лацио
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