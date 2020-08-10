Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что чувсвуте себя старым, когда его бывшие игроки становятся тренерами. На прошлой неделе Андреа Пирло возглавил «Ювентус».

— Мне очень любопытен Андреа, — цитирует A Bola Конте. — В дополнение ко всем качествам, которыми он обладал как игрок, он всегда показывал себя исключительным человеком. Тем не менее, должен признаться, что чувствую себя старым, когда вижу, что игроки, которых я тренировал, становятся тренерами.