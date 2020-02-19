Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Чиро Иммобиле — о голевых передачах: «Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена»

14:44
Теги:

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о взаимопонимании с одноклубником Луисом Альберто.

— У меня хорошие отношения со всеми в команде, мои одноклубники просто великолепны, — написал Иммобиле в Instagram. - Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена. Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо — два друга и два выдающихся игрока.

Иммобиле в 24 матчах серии А забил 26 голов и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. На счету Луиса Альберто 12 голевых передач.

«Лацио» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. У лидирующего «Ювентуса» на один балл больше.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир