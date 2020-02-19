Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о взаимопонимании с одноклубником Луисом Альберто.

— У меня хорошие отношения со всеми в команде, мои одноклубники просто великолепны, — написал Иммобиле в Instagram. - Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена. Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо — два друга и два выдающихся игрока.

Иммобиле в 24 матчах серии А забил 26 голов и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. На счету Луиса Альберто 12 голевых передач.

«Лацио» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. У лидирующего «Ювентуса» на один балл больше.