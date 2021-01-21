Чешская футбольная Ассоциация оспорила рекорд Роналду

Ассоциация футбола Чехии поставила под сомнение рекорд Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в официальных матчах, сообщает Bleacher Report.

Роналду забил в ворота «Наполи» (2:0) в матче за Суперкубок Италии один из мячей «Ювентуса». Он стал 760-м в карьере 35-летнего португальца, что на один больше, чем у чеха Йозефа Бицана, который играл с 1931 по 1955 годы. Чехи заявили, что Бицан забил 821 мяч за свою карьеру, а не 759.

Йозеф Бицан провел всю свою карьеру в австрийских и чешских клубах. Также он выступал за сборные Австрии, Чехословакии и Богемии и Моравии.