«Ювентус» на выезде обыграл «Интер», Костич забил единственный гол

«Ювентус» в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграл «Интер» со счетом 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил Филип Костич.

После этого матча «Ювентус» с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Интер» с 50 очками — на третьей строчке.