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Индзаги недоволен засчитанным голом «Ювентуса» после игры рукой Рабьо

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги недоволен действиями арбитров после поражения «Ювентусу» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол на 23-й минуте забил Филип Костич. Серб отличился после передачи Адриена Рабьо, которому мяч угодил в руку в начале эпизода. Впрочем, арбитр после просмотра видеоповтора решил не фиксировать нарушение правил.

«Мы пропустили гол при неприемлемых в эпоху ВАР обстоятельствах. Тем более неприемлемо и неуважительно слышать от них, что не было четкой картинки. Нам обидно, и мы просим уважения.

Мне как тренеру тяжело говорить об игре после такого. Я видел 20 разных кадров, показывающих, что игра рукой была. Я слышал мнение профессионала [судейского эксперта], но не могу его принять», — сказал тренер после игры.

После этого матча «Ювентус» с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Интер» с 50 очками — на третьей строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Симоне Индзаги
2
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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17.03 20:30
Сассуоло – Специя
 1 : 0
17.03 22:45
Аталанта – Эмполи
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18.03 17:00
Монца – Кремонезе
 1 : 1
18.03 20:00
Салернитана – Болонья
 2 : 2
18.03 22:45
Удинезе – Милан
 3 : 1
19.03 14:30
Сампдория – Верона
 3 : 1
19.03 17:00
Фиорентина – Лечче
 1 : 0
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Торино – Наполи
 0 : 4
19.03 20:00
Лацио – Рома
 1 : 0
19.03 22:45
Интер – Ювентус
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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