Полузащитник «Ромы» Верету выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету выбыл на месяц из-за травмы, сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний француз испытывает мышечные проблемы, из-за которых сможет вернуться на поле в апреле.

В сезоне-2020/21 Верету провел 30 матчей за «Рому», на его счету 11 голов и 5 результативных передач.