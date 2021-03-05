Полузащитник «Ромы» Верету выбыл на месяц из-за травмы
13:45
Полузащитник «Ромы» Жордан Верету выбыл на месяц из-за травмы, сообщает Football Italia.
По информации источника, 28-летний француз испытывает мышечные проблемы, из-за которых сможет вернуться на поле в апреле.
В сезоне-2020/21 Верету провел 30 матчей за «Рому», на его счету 11 голов и 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/167267/report-veretout-out-more-month
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