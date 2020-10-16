Чалханоглу хочет получать по новому контракту 6 миллионов евро в год
Руководство «Милана» хочет продлить действующее соглашение с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Tuttosport.
26-летний турецкий футболист готов продлить с «россонери» сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.
Чалханоглу перешел в «Милан» в 2017 года. Всего он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.