Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Calciomercato: Роналду вернется в Турин сегодня вечером

18:12
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в Турин сегодня вечером, сообщает Calciomercato. Клуб ранее вызвал иностранцев, проводящих карантин за границей, обратно в Италию.

Роналду испытывал проблемы с возвращением с родного острова Мадейра. Дело в том, что его личному самолету, находившемуся в Мадриде, трижды отказывали во взлете из-за ограничений правительства Испании. Однако данную проблему удалось решить.

Все легионеры «Ювентуса» должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин после возвращения в Турин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир