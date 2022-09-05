Бывший защитник «Спартака» Максимович может оказаться в «Роме»
Агент защитника Николы Максимовича, который является свободным агентом, предложил услуги игрока итальянской «Роме», сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт игрока с «Дженоа» был рассчитан до 2025 года, но итальянский клуб, который вылетел в серию B, расторг договор с 30-летним защитником.
Портал Transfermarkt оценивает серба в 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне серии А Никола отыграл 14 матчей и заработал две желтые карточки.
В России Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» (на правах аренды) в 2018 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
3
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|
4
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|
5
|Торино
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
6
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
7
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|
8
|Интер
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|
9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|
11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|
13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|
15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|
17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
18
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|
19
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
20
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.09
|16:00
|
Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|3.09
|19:00
|
Милан – Интер
|3 : 2
|3.09
|21:45
|
Лацио – Наполи
|1 : 2
|4.09
|13:30
|
Кремонезе – Сассуоло
|0 : 0
|4.09
|16:00
|
Специя – Болонья
|2 : 2
|4.09
|19:00
|
Верона – Сампдория
|2 : 1
|4.09
|21:45
|
Удинезе – Рома
|4 : 0
|5.09
|19:30
|
Монца – Аталанта
|0 : 2
|5.09
|19:30
|
Салернитана – Эмполи
|2 : 2
|5.09
|21:45
|
Торино – Лечче
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|4
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|3
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|3
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|3
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|3
|1
|0
Новости