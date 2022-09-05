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5 сентября, 16:13

«Ювентус» зимой снова попробует оформить трансфер Фирмино

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» сохраняет интерес к нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Туринский клуб попробует оформить переход 30-летнего бразильца в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур.

Этим летом «Юве» уже пытался купить бразильца, но клубы не смогли договориться по условиям сделки.

В нынешнем сезоне бразильский футболист в пяти матчах АПЛ забил три гола и отдал три результативные передачи.

Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона, поэтому уже с января Фирмино сможет напрямую вести переговоры с другими командами.

Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
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 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
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