Сарри высказался о том, что его преемником в «Ювентусе» стал Пирло

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о результатах Андреа Пирло на посту главного тренера.

«Это эффект Гвардиолы, который причинил уже много вреда. Есть риск, что такие решения закроют путь в профессию людям, которые могли бы стать отличными тренерами через пару лет. Такие вопросы нужно задавать менеджерам «Ювентуса», а не мне», — цитирует Сарри Sport Italia.

Сарри покинул «Ювентус» спустя год работы в клубе. Его место занял Пирло. По окончании сезона-2020/2021 он был уволен, а на его место пришел Массимилиано Аллегри.