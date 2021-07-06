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Сарри высказался о том, что его преемником в «Ювентусе» стал Пирло

16:25
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Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о результатах Андреа Пирло на посту главного тренера.

«Это эффект Гвардиолы, который причинил уже много вреда. Есть риск, что такие решения закроют путь в профессию людям, которые могли бы стать отличными тренерами через пару лет. Такие вопросы нужно задавать менеджерам «Ювентуса», а не мне», — цитирует Сарри Sport Italia.

Сарри покинул «Ювентус» спустя год работы в клубе. Его место занял Пирло. По окончании сезона-2020/2021 он был уволен, а на его место пришел Массимилиано Аллегри.

Дополнительная информация:

https://sportitalia.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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