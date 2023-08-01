Клубы РПЛ связывались с экс-защитником «Барселоны» Миной
Несколько клубов РПЛ связывались с экс-защитником «Барселоны» и «Эвертона» Йерри Миной, сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, футболист готов к переезду в РПЛ, если получит подписной бонус 5 миллионов евро, зарплату около 3-3,5 миллионов.
Мина находится в статусе свободного агента с июля 2023 года. Его последним клубом был «Эвертон».
На счету Мины девять голов и одна результативная передача в 99 матчах за английский клуб, в котором он выступал с 2018 года.
Источник: Metaratings
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Ростов – Зенит
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