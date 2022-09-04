Семин — о Кварацхелии: «Не зря его признали лучшим игроком месяца! Это дорогого стоит»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол Хвичи Кварацхелии в матче 5-го тура серии А против «Лацио» (2:1).

«Я рад, что Хвича показывает высокий уровень игры. Не зря его отмечает пресса, футболисты признали лучшим игроком месяца. Это дорогого стоит. Кварацхелия на самом деле показывает очень высокий не только индивидуальный, но и командный уровень. Очень красивые голы! Но с каждой игрой ему будет все сложнее забивать. Хвича привлекает к себе очень большое внимание. Поэтому отдельные игроки противоположных команд будут осуществлять контроль его действий», — сказал Семин «СЭ».

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. Грузинский полузащитник провел пять матчей в серии А, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Рубин» в России.