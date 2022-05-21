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Сегодня, 14:25

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Кокорину пора заканчивать с футболом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Фиорентина» намерена расстаться с российским нападающим Александром Кокориным в летнее трансферное окно.

«У него не получилось еще в «Спартаке». Саша может попытаться реанимировать свою карьеру, но я думаю, что его карьера закончена. Ему пора завязывать с футболом. Он не достигнет того высокого уровня, на котором он был. У Саши другие интересы. Может, он еще поиграет где-то, но это не будет тот Кокорин, которого мы знаем. Это был талантливый футболист, тут нечего говорить», — сказал Наумов «СЭ».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года. Он перешел в клуб из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. С тех пор форвард провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Александр Кокорин
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Индзаги хочет, чтобы Перишич остался в «Интере»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
6
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
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Интер

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Ромеро Луис Альберто

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