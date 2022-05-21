Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Кокорину пора заканчивать с футболом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Фиорентина» намерена расстаться с российским нападающим Александром Кокориным в летнее трансферное окно.

«У него не получилось еще в «Спартаке». Саша может попытаться реанимировать свою карьеру, но я думаю, что его карьера закончена. Ему пора завязывать с футболом. Он не достигнет того высокого уровня, на котором он был. У Саши другие интересы. Может, он еще поиграет где-то, но это не будет тот Кокорин, которого мы знаем. Это был талантливый футболист, тут нечего говорить», — сказал Наумов «СЭ».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года. Он перешел в клуб из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. С тех пор форвард провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.