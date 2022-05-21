Индзаги хочет, чтобы Перишич остался в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что хочет сохранить в команде форварда Ивана Перишича.

«Я хочу, чтобы Перишич остался. Скоро будет очередная встреча представителей клуба с агентами игрока, я надеюсь, что они достигнут договоренности», — приводит журналист Николо Скира слова Индзаги.

Перишич выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 9 голов и отдал 9 результативных передач в 48 матчах за команду.

Контракт 33-летнего хорвата с клубом действует до конца июня 2022 года. Футболист может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.