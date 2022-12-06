Бывший полузащитник «Ювентуса» прокомментировал информацию, что туринский клуб могут отправить в серию B за финансовые махинации

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев прокомментировал информацию о том, что туринский клуб могут отправить в серию B за финансовые махинации.

Итальянские власти обвинили туринский клуб в сокрытии около 200 миллионов евро убытков за трехлетний период, а «Ювентус» распустил совет директоров.

— Ситуация серьезная. Если вы заметили, «Ювентус» полностью сменил руководство. Грассани занимается спортивным правосудием. Когда возникают тяжелые вопросы, к нему обращаются. И он сказал в интервью, что серьезная ситуация. Думаю, что «Ювентус» выйдет из нее, но будет тяжеловато.

— Можно ли сказать, что расследование в отношении «Ювентуса» затмило в Италии даже чемпионат мира?

— Да, хотя итальянцы следят за чемпионатом мира. Они любят футбол, поэтому смотрят на последние новации, делают какие-то выводы. Люди смотрят чемпионат мира, но, к сожалению, злорадство человека затмевает красоту футбола.

— Есть какое-то понимание, когда будет принято решение по «Ювентусу»?

— Думаю, что это немного затянется, потому что ситуация тяжелая. Каждый день публикуют какую-то новую информацию. Но есть и много фальшивых новостей по этому поводу. Сама команда сможет сконцентрироваться на чемпионате Италии. Аллегри — мотиватор. Думаю, что им будет тяжело, но они выполнят задачу — попадут в четверку, — сказал Зейтуллаев «РБ Спорт».