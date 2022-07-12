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Бывший полузащитник сборной Швеции Экдаль подпишет контракт со «Специей»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Сампдории» Альбин Экдаль подпишет контракт со «Специей», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

32-летний хавбек сборной Швеции заключит контракт с клубом до 2024 года. Последние 4 сезона футболист играл в составе «Сампдории». Его контракт с генуэзским клубом закончился в июле этого года.

В прошлом сезоне Экдаль провел 27 матчей за клуб и забил один гол.

Альбин Экдаль
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