Бывший одноклубник Ибрагимовича рассказал, кого швед ненавидит

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани рассказал о своем бывшем одноклубнике Златане Ибрагимовиче. Он сообщил, что у шведа не сложились отношения с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани.

— Мы со Златаном были приятелями, — приводит слова Сиани RMC Sport. — Он рассказывал, что у него не было проблем с Лораном Бланом. Единственным человеком, с которым Златан не ладил в «ПСЖ», был Кавани. Ибрагимович сказал, что за свою карьеру ненавидел трех-четырех игроков. Кавани был одним из них.