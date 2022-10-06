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6 октября, 09:20

Бывший нападающий «Арсенала» Луполи станет тренером молодежной команды «Монци»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Артуро Луполи станет тренером молодежной команды «Монци», сообщает журналист Николо Скира.

Луполи в свое время был звездой молодежной лиги Италии и перебрался в «Арсенал», который заплатил за 16-летнего игрока «Парме» 200 тысяч фунтов стерлингов.

Однако он так и не смог закрепиться в основе английского клуба, разъезжая по арендам.

В общей сложности за карьеру Лцполи сменил 18 команд.

35-летний футболист закончил карьеру в 2002 году. Работа в «Монце» будет его первым опытом на посту тренера.

ФК Монца
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
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 Интер 10 6 0 4 18-14 18
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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Лацио – Удинезе
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Специя – Кремонезе
 2 : 2
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Наполи – Болонья
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