Влахович признался, что рад играть в одной команде с Ди Марией

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился эмоциями от победы над «Маккаби» в Лиге чемпионов — 3:1. В этой встрече серб отметился голом.

«Мы настроились на матч должным образом. Рад, что выиграли, но я мог забить и больше. Очень приятно играть с Ди Марией, это, безусловно, честь. Мы все у него учимся», — цитирует Влаховича juvenews.eu.

11 октября «Ювентус» снова сыграет с «Маккаби» в матче 4-го тура группового турнира.