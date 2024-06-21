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Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Торино»

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Паоло Ваноли (справа).
Фото ФК «Торино»

«Торино» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Как сообщает клубная пресс-служба, 51-летний специалист подписал контракт на два года.

В туринской команде итальянец заменил Ивана Юрича.

В четверг Ваноли ушел из «Венеции», которую он возглавлял с ноября 2022 года и которую в прошлом сезоне вывел в серию А.

В сезоне-2021/22 «Спартак» под руководством Ваноли стал победителем Кубка России.

В минувшем сезоне «Торино» занял девятое место в турнирной таблице серии А.

ФК Торино
Паоло Ваноли
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Юрич покинул пост главного тренера «Торино»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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Милан – Салернитана
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Аталанта – Торино
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