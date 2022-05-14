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Сегодня, 09:20

Бывший форвард сборной Италии Микколи вышел на свободу из тюрьмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи вышел на свободу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Он был выпущен из тюрьмы условно и должен соблюдать некоторые условия, в частности, ему запрещается покидать дом после 12 часов ночи вплоть до утра, также Микколи обязан заниматься общественными работами — преподавать в футбольной школе в Саленто.

В ноябре 2021 года Фабрицио Микколи был признан виновным в вымогательства с отягчающими обстоятельствами. Для взыскания долга в размере 12 тысяч евро бывший игрок «Ювентуса» обратился к представителям итальянской мафии.

Тогда Верховный суд подтвердил первоначальный приговор для Микколи в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Фабрицио Микколи
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 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
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 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
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 Рома 36 17 8 11 55-42 59
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 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
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 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
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Наполи – Дженоа
 - : -
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Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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