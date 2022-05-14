Бывший форвард сборной Италии Микколи вышел на свободу из тюрьмы

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи вышел на свободу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Он был выпущен из тюрьмы условно и должен соблюдать некоторые условия, в частности, ему запрещается покидать дом после 12 часов ночи вплоть до утра, также Микколи обязан заниматься общественными работами — преподавать в футбольной школе в Саленто.

В ноябре 2021 года Фабрицио Микколи был признан виновным в вымогательства с отягчающими обстоятельствами. Для взыскания долга в размере 12 тысяч евро бывший игрок «Ювентуса» обратился к представителям итальянской мафии.

Тогда Верховный суд подтвердил первоначальный приговор для Микколи в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.