Бывший форвард «Ростова» Шомуродов стал отцом

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов стал отцом, сообщает пресс-служба «Ростова», за который ранее выступал форвард. У 25-летнего футболиста из Узбекистана и его супруги Омины родился сын.

«Клуб от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья», — написано в Instagram «Ростова».

В текущем сезоне Шомуродов провел 6 матчей за «Дженоа» и забил один гол.

Форвард играл за команду из Ростова-на-Дону с 2017-го по октябрь 2020 года.