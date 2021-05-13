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Буффон стал самым возрастным голкипером, отбившим пенальти в серии А

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Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуижди Буффон стал самым возрастным вратарем в истории чемпионата Италии, которому удалось отразить пенальти.

В матче 36-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1) он отбил 11-метровый в исполнении Доменико Берарди. Ему это удалось в возрасте 43 лет и 104 дней.

Ранее вратарь объявил, что покидает «Юве» по окончании сезона.

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