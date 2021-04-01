Бруну Фернандеш считает Кьеллини своим самым сложным соперником среди защитников

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высоко оценил игру защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

«Кто был моим самым сложным соперником среди защитников? Кьеллини! — написал португалец в Twitter, отвечая на вопрос подписчика. — Для меня он один из самых недооцененных игроков. Это топ футболист для меня».

@chiellini for me one of the most underrated player!

Top top player for me ?? — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) April 1, 2021

36-летний Джорджо Кьеллини — девятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», трехкратный победитель Кубка Италии, двукратный финалист Лиги чемпионов, серебряный призер чемпионата Европы-2012, бронзовый призер Олимпиады-2004.