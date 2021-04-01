Бруну Фернандеш считает Кьеллини своим самым сложным соперником среди защитников
22:59
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высоко оценил игру защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
«Кто был моим самым сложным соперником среди защитников? Кьеллини! — написал португалец в Twitter, отвечая на вопрос подписчика. — Для меня он один из самых недооцененных игроков. Это топ футболист для меня».
@chiellini for me one of the most underrated player!— Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) April 1, 2021
Top top player for me ??
36-летний Джорджо Кьеллини — девятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», трехкратный победитель Кубка Италии, двукратный финалист Лиги чемпионов, серебряный призер чемпионата Европы-2012, бронзовый призер Олимпиады-2004.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...