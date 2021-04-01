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Бруну Фернандеш считает Кьеллини своим самым сложным соперником среди защитников

22:59
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высоко оценил игру защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

«Кто был моим самым сложным соперником среди защитников? Кьеллини! — написал португалец в Twitter, отвечая на вопрос подписчика. — Для меня он один из самых недооцененных игроков. Это топ футболист для меня».

36-летний Джорджо Кьеллини — девятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», трехкратный победитель Кубка Италии, двукратный финалист Лиги чемпионов, серебряный призер чемпионата Европы-2012, бронзовый призер Олимпиады-2004.

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